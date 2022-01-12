منتخب نيجيريا يقتنص فوزاً مستحقاً من مصر والتعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق المنتخب النيجيري الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد الثلاثاء في انطلاق مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021.



أقيمت المباراة على ملعب رومدي أدجيا في مدينة غاروا وتمكن كليتشي إيهيناتشو من اقتناص هدف الفوز للنسور في الدقيقة 30.



واعتلى المنتخب النيجيري بذلك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط في انتظار مواجهة السودان وغينيا بيساو في المجموعة ذاتها.



وفي مباراة أخرى، حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب الجزائري ونظيره السيراليوني، في مفتتح مباريات المجموعة الخامسة.



استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بتعادل سلبي مع سيراليون اليوم الثلاثاء في المجموعة الخامسة من منافسات "كان 2021".



ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة.



وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة مع بداية مشوارهما في البطولة القارية المقامة حاليا بالكاميرون.



ويحمل المنتخب الجزائري لقب البطولة حيث توّج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019.



ويلعب غداً صمن المجموعة ذاتها منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره الإيفواري.

(بي إن سبورت)