الامارات | 32 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراة سورية.. ومبخوت خارج حسابات مارفيك

شكرا لقرائتكم خبر عن 32 لاعباً في قائمة المنتخب لمباراة سورية.. ومبخوت خارج حسابات مارفيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عن اختيار قائمة موسعة، ضمت 32 لاعباً استعداداً للمباراة المرتقبة أمام سورية في 27 الجاري، ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وشهدت استبعاد خمسة لاعبين شاركوا مع المنتخب في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر هم: مهاجم المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت، وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر، وحارس مرمى العين خالد عيسى، إلى جانب لاعب اتحاد كلباء مهند العنزي، والوحدة عبدالله حمد.

في المقابل، شهدت القائمة أيضاً عودة كل من لاعب الوصل فابيو دي ليما، وصانع ألعاب شباب الأهلي ماجد حسن، ونجم الجزيرة خلفان مبارك، ولاعب الشارقة ماجد سرور، إلى صفوف الأبيض مجدداً، بعدما غابوا عنه في الفترة الماضية، فضلاً عن ضم لاعب بني ياس سهيل النوبي عقب تألقه بشكل لافت مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب ضم لاعب الجزيرة عبدالله إدريس للمرة الأولى للمنتخب الأول.

وضمت قائمة اللاعبين أربعة حراس مرمى هم: علي خصيف، ومحمد الشامسي، وعادل الحوسني، وفهد الظنحاني، بجانب بندر الأحبابي، ومحمد العطاس، ووليد عباس، ومحمود خميس، وعبدالعزيز هيكل، وشاهين عبدالرحمن، وخليفة الحمادي، ومحمد برغش، وسالم سلطان، والحسن صالح، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وماجد راشد، وماجد حسن، ويحيى نادر، وماجد سرور، وطحنون الزعابي، وفابيو دي ليما، وكايو كانيدو، وحارب عبدالله، وخلفان مبارك وخليل الحمادي، ومحمد جمعة عيد، وزايد العامري، وسهيل النوبي، وعلي صالح، وسبيستيان تيغالي.

وستقام مباراة المنتخب مع سورية على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي عند الساعة 6:55 من مساء 27 الجاري.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، فيما يتصدر الترتيب منتخب إيران برصيد 16 نقطة، ومنتخب كوريا الجنوبية ثانياً بـ14نقطة، ويأتي منتخب لبنان رابعاً برصيد خمس نقاط، والعراق خامساً برصيد أربع نقاط، والمنتخب السوري في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وخاض المنتخب حتى الآن ست مباريات فاز في واحدة فقط أمام لبنان، وتعادل في ثلاث أمام كل من لبنان وسورية والعراق، وخسر في مباراتين أمام إيران وكوريا الجنوبية.

• 6 مباريات خاضها المنتخب في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، فاز في واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر اثنتين.



• استدعاء لاعب الجزيرة عبدالله إدريس إلى المنتخب الأول للمرة الأولى.



• استبعاد 5 لاعبين شاركوا مع المنتخب في كأس العرب الأخيرة.

• «الأبيض» يواجه سورية على استاد آل مكتوم في 27 الجاري.

ترتيب فرق المجموعة الأولى

- إيران: 16 نقطة.

- كوريا الجنوبية: 14 نقطة.

- الإمارات: 6 نقاط.

- لبنان: 5 نقاط.

- العراق: 4 نقاط.

- سورية: نقطتان.

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