الامارات | مؤشرات تؤكد فوز محمد صلاح بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تؤكد فوز محمد صلاح بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرّب من الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ«الإمارات اليوم»، أن نجم الكرة المصرية والعربية، محمد صلاح، يستعد لتلقي خبر سار خلال مشاركته مع منتخب مصر في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا «الكاميرون 2021»، إذ ينتظره خبر سار في 17 الجاري، يكمن في حصوله على جائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم عام 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال المصدر إن تسريبات وصلت الاتحاد المصري، تؤشر إلى أن محمد صلاح سيتوج بالجائزة، بعدما انحصرت القائمة النهائية للمرشحين للقب بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وما يعزز من حظوظ محمد صلاح في الفوز بالجائزة أن انتقادات بالجملة تلقاها ليونيل ميسي، بعد حصوله على الكرة الذهبية لعام 2021، المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول»، فيما نال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» الشهيرة قد رشحت محمد صلاح أيضاً لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، كأفضل لاعب في العالم، رفقة 29 لاعباً آخر.

يذكر أن محمد صلاح خطف كل الأنظار مع ليفربول في المواسم الماضية، وفاز معه بلقبي الدوري الإنجليزي 2020، ودوري أبطال أوروبا 2019، ويقدم حالياً أروع العروض، في وقت يتصدر فيه قائمة الهدافين في الدوري بـ16 هدفاً، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه، زميله البرتغالي جوتا، بفارق ستة أهداف.

وكان محمد صلاح قد صرح أخيراً، في مؤتمر صحافي، أثناء وجوده في الكاميرون، لقيادة «الفراعنة» نحو لقب إفريقي ثامن في تاريخ الكرة المصرية، بأنه لم يصوّت لنفسه في الجائزة، على الرغم من أن الصوت الواحد مؤثر في تحديد هوية اللاعب الفائز، وسط منافسة محتدمة متوقعة مع ميسي وليفاندوفسكي.

وتأتي ردود فعل جمهور محمد صلاح دون أن يعلموا حقيقة مهمة في آلية اختيار أفضل لاعب، إذ لا يجوز للاعب الذي يحمل شارة القيادة بمنتخب بلده التصويت لنفسه، بحسب تعليمات «فيفا» الأخيرة، ما يعني أن صلاح سيحرم نفسه نقاطاً مضمونة، لأنه قد يضع اسمه في الخيار الأول بالاستمارة التي يحصل فيها على خمس نقاط، أما إذا اختار نفسه ثانياً فسيحصل على ثلاث نقاط، فيما الخيار الثالث يحصل فيه على نقطة واحدة.

• 17 يناير الجاري موعد الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم عام 2021 المقدمة من «فيفا».

سجل الفائزين بجائزة «ذا بيست» في النسخ السابقة:

2016:

الأول: كريستيانو رونالدو.

الثاني: ليونيل ميسي.

الثالث: أنطوان غريزمان.

2017:

الأول: كريستيانو رونالدو.

الثاني: ليونيل ميسي.

الثالث: نيمار.

2018:

الاول: لوكا مودريتش.

الثاني: كريستيانو رونالدو.

الثالث: محمد صلاح.

2019:

الأول: ليونيل ميسي.

الثاني: فان دايك.

الثالث: كريستيانو رونالدو.

2020:

الأول: ليفاندوفسكي.

الثاني: كريستيانو رونالدو.

الثالث: ليونيل ميسي.

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