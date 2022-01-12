الامارات | الفجيرة تستضيف كأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تستضيف كأس العرب للتايكواندو فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد التايكواندو عن تنظيم كأس العرب مطلع فبراير المقبل في الفجيرة، تليها بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة بالتعاون مع الاتحاد العربي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.وقال رئيس اتحاد التايكواندو أحمد الزيودي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن موسم 2022 سيكون حافلاً بالبطولات التي سيتم تنظيمها على المستويين المحلي والدولي»، موضحاً أن «الموسم الحالي الذي انطلق في أكتوبر الماضي يشمل تنظيم 12 بطولة على المستوى المحلي».

وأضاف: «سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم مؤتمر صحافي للإعلان عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولتين وحجم المشاركات المتوقعة، خصوصاً أن نخبة من أفضل اللاعبين العالميين سبق لهم المشاركة في بطولات استضافتها ونظمتها الفجيرة في السنوات الماضية».

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