شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الخسارة من نيجيريا درس قاس لـ كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر، نجم منتخب مصر السابق، أن الهزيمة التي تلقاها المنتخب أمام نيجيريا بمثابة درس قاس للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة، أن الدفع بعمر مرموش من البداية اختيار ورهان خاطئ من كيروش، موضحا أن إشراك تريزيجيه في وسط الملعب قرار سيئ للغاية.

وأوضح جعفر أن كيروش لو كان يريد القضاء على تريزيجيه لما أشركه في وسط الملعب، موضحا أن تألق محمد الشناوي حافظ على حظوظ مصر في الخروج بنتيجة مقبولة وإلا لنجح منتخب نيجيريا في تسجيل المزيد من الأهداف.

وتابع: "دفاع المنتخب لم يكن في أفضل حالاته، وكل الخطوط كانت تائهة وفي أقل مستوياتها، والمدرب الذكي الذي ينجح في اختيار اللاعبين الذين ينفذون خططه، وتكليف صلاح بمهام رأس الحربة اختيار خاطئ".

وخسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو.