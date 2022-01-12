شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: أكرم توفيق لا يعانى من إصابة قوية.. وينتظر نتيجة الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر ومنتخب مصر توجه لإجراء أشعة على الركبة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة الفراعنة ضد نيجيريا، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا والتي فاز فيها النسور الخضر بهدف نظيف.

وشدد المصدر على أن الإصابة عبارة عن ألم بسيط في الركبة نتيجة ارتطامها القوي بالأرض قبل أن يغادر الملعب. وشدد المصدر على أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب طمأن أكرم بأن الإصابة ليست رباط صليبي، مؤكدا أن أكرم خرج من الملعب وهو يسير على قدمه وهو ما يبدد مخاوف إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف المصدر أن أكرم يترقب نتيجة الأشعة لمعرفة الموقف النهائي للإصابة ومدة غيابه عن الملاعب، مؤكدا أنه توجه لأحد المستشفيات بالكاميرون واكتشف أن جهاز الأشعة معطل وتوجه لإجراؤها في مكان آخر.