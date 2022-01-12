شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: خسرنا أمام نيجيريا بسبب الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الخسارة أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالكاميرون ترجع إلى عدة عوامل، وأضاف كيروش: "المنتخب لم يبدأ بشكل جيد، والشوط الأول شهد تألق لاعبى المنتخب النيجيري، ولكن فى الشوط الثانى لعبنا كرة قدم، حتى أجبرنا المنتخب النيجيري على لعب مرتدات".

وأضاف كيروش فى تصريحات لبرنامج مساء أون على قناة تايم سبورت، أن الفراعنة لم يتعادلوا مع نيجيريا لأن الحكم لم يعطِ منتخب مصر حقه، قائلا: "لم نتعادل لأن الحكم لم يعطنا حقنا".

وأشار المدير الفنى للفراعنة إلى أنه من المستحيل ألا يرى الـvar ركلة الجزاء، لكن الجمهور يرى ويقدر كل ما يحدث داخل الملعب، فلماذا لم ير الـvar ركلة الجزاء.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو، واللذين تعادلا سلبيا فى اللقاء الثانى من المجموعة الرابعة.