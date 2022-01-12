شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 11\1\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 الكثير من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها سفر كهربا إلى تركيا لبدء رحلة الاحتراف، وتعافى أحمد عبد القادر من فيروس كورونا.

موسيمانى يجتمع مع محمد محمود وطاهر وعبد الحفيظ فى مران الاهلى..فيديو

حرص الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على عقد اجتماع مع الثنائى محمد محمود وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق على هامش مران اليوم من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة الجونة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الاولى لكأس رابطة الاندية المحترفة.

كما حرص موسيمانى على الاجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة استعدادات المارد الاحمر لإنطلاق كأس رابطة الاندية.

كهربا يطير لتركيا اليوم لبداية رحلة إثبات الذات بعيداً عن الأهلى

يطير محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الاهلى لتركيا اليوم، الثلاثاء، للتوقيع لنادى هاتاى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وأنهى مسئولو الأهلي صفقة إعارة كهربا للدوري التركي عبر بوابة نادي هاتاي بعد المفاضات التي تمت على مدار الأيام الماضية واسفرت عن إعارة اللاعب 6 أشهر مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند تحويل الإعارة لبيع نهائى مقابل 3 ملايين دولار.