شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: خلينا ندعم المنتخب.. ومش وقت حملات وتكسير عظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير بضرورة دعم المنتخب الوطنى رغم الخسارة من نيجيريا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلا من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه ملعب أون: "من الممكن خسارة المباراة الأولى وبعدها تتوج بالبطول هذا شيء وارد في عالم كرة القدم، ولكن لا بد أن نكون إيجابيين في النقد وداعمين للمنتخب".

وتابع شوبير: "حصولنا على المركز الثاني في المجموعة بنسبة 99% وكلنا شوفنا أداء السودان وغينيا بيساو مع احترامنا ليهم، ومش وقته حملات وتكسير عظام خلينا نخلص مهمتنا وبعدين نتحاسب".

وتلقى منتخبنا الوطنى الهزيمة فى المباراة الإفتتاحية فى كأس أمم أفريقيا، للمرة الأولى منذ نسخة عام 2002 فى مالى، عندما خسر أمام منتخب السنغال، بهدف سجله اللاعب لامينا دياتا.

كما خسر منتخب مصر مباراته الأولى فى دور المجموعات من أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ بعد 6557 يوماً ما يوازي 17 عاماً و11 شهراً وأسبوع و6 أيام.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في رصد الإحصائيات أن منتخب مصر خسر للمرة الأولى فى مرحلة مجموعات كأس الأمم الإفريقية منذ الهزيمة أمام الجزائر بنتيجة 2 - 1، فى نسخة 2004 فى تونس، وذلك بعد 16 مباراة بدون هزيمة.