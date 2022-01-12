شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق وأحمد فتوح يجريان أشعة عقب مواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مساء اليوم أكرم توفيق مدافع المنتخب الوطني أشعة على ركبته، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا التى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وذلك في أحد المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى إصابته.

كما يجرى أيضًا أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب الوطنى أشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.