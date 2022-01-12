إيسترن كومباني يضم أيمن غباشي فى صفقة انتقال حر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، في التعاقد مع أيمن غُباشي لاعب النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ووقع اللاعب لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، كما يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء ظهير أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح .

وكان نادى إيسترن كومبانى حسم أولى الصفقات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بالحصول على توقيع اللاعب أحمد أمين "أوفا" لاعب سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.