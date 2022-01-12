7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها انتشار حالة من الصمت على لاعبى المنتخب المصرى والجهاز الفني عقب الهزيمة أمام نيجيريا، حيث توافد اللاعبون على الأتوبيس الخاص دون الحديث قبل العودة إلى فندق الإقامة.

كهربا يطير إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى هاتاي سبور.. صورة

نشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورة خلال تواجده في المطار وهو يحزم حقيبته الخاصة، من أجل إتمام إجراءات إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الحالي.

يعود طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي والذي تولى مهمة تدريب حراس منتخب مصر الأول بشكل مؤقت في ظل إصابة عصام الحضري مدرب الحراس الأساسي بفيروس كورونا إلى القاهرة في الطائرة العائدة من الكاميرون بعد قليل.

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية بالكرة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.

فحوصات طبية لـ«بانون» عند عودته إلى القاهرة للاطمئنان على حالته بمعرفة الأهلى