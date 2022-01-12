شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يخطر الزمالك بموعد بطولتى الجمهورية والرانك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا من الاتحاد المصرى للكاراتيه بمواعيد بطولة الجمهورية والرانك المقرر إقامتهما خلال شهر فبراير المقبل، وجاءت كالتالى، حيث تقام بطولة الجمهورية مراحل من 18 وحتى 21 سنة (كوميتيه) فى الفترة من 10 وحتى 14 من فبراير.

بطولة الرانك تقام فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات يوم 15 وحتى 18 فبراير. وبطولة الرانك الثالث للأشبال فى الفترة من 19 وحتى 21 من فبراير.

وأشار جمعة سلامة رئيس جهاز الكاراتيه بنادى الزمالك إلى أن جميع اللاعبين يؤدون تدريبات مكثفة فى إطار الاستعداد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة تليق باسم القلعة البيضاء.

يذكر أن فريق 2004 شابات كوميتيه حقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ نادى الزمالك وحصد لقب بطولة الدورى هذا الموسم.