بعد الفوز على الفراعنة.. مدرب نيجيريا: منتخب مصر كان يلعب باستراتيجية «باصي لـ صلاح»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق أوستن إيجوافوين، المدير الفني للمنتخب النيجيري، على فوز منتخب "النسور" على نظيره المصري بهدف دون رد، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

وقال إيجوافوين، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت"، إن لاعبي النسور نجحوا في غلق المساحات على محمد صلاح، قائد الفراعنة، معرباً عن سعادته بتحقيق أول 3 نقاط في دور المجموعات.

وأضاف إيجوافوين أن منتخب مصر "كان لديه استراتيجية واضحة خلال المباراة، وهي تمرير الكرة لمحمد صلاح فقط"، متابعاً: "نجحنا في غلق المساحات على لاعب ليفربول الإنجليزي بنجاح".

وأوضح المدير الفني للمنتخب النيجيري: "نحن أيضا دخلنا المباراة باستراتيجيتنا، ونجحنا في النهاية بإحراز هدف والخروج بالفوز".

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رومدي أدجيا، مساء الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم كيليتشي إيهيناتشو، المحترف في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عجز الشناوي عن التصدي لها.

وخلال الـ 90 دقيقة، قدم المنتخب المصري أداءاً هزيلاً خلال مواجهة نيجيريا، حيث أهدر لاعبو النسور العديد من الفرص على مدار اللقاء، خاصة عن طريق إيهيناتشو وموزيس سيمون، وتصدى محمد الشناوي لفرصة هدف محقق في الثواني الأخيرة من اللقاء.