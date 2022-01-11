شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد غينيا بيساو بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو بتمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجل تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا والتي جمعتهما على استاد ستاد رومدي أدجيا.

مرموش ومصطفى يخضعان لكشف المنشطات

خضع عمر مرموش ومصطفى محمد لاعبا المنتخبا الوطنى لكشف المنشطات كيروش بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

كيروش: لم نظهر في الشوط الأول وعلينا حصد 6 نقاط للتأهل

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إن فريقه لم يقدم الأداء المقنع فى الشوط الأول خلال مواجهة منتخب نيجيريا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

أضاف كيروش خلال تصريحاته عقب المباراة، حاولنا فى الشوط الثانى إدراك هدف التعادل، وتحسن الأداء نسبيًا، لكن ظل المنتخب النيجيرى محافظًا على تقدمه حتى حصد الثلاث نقاط.

تابع مدرب منتخب مصر، إن فريقه خسر اليوم أمام نيجيريا، إلا إنه أمامه مباراتين أمام منتخب السودان وغينيا بيساو تساوى 6 نقاط، وعلى منتخب مصر حصدهم لضمان التأهل.

الشناوي: لاعبو المنتخب لم يكونوا في يومهم أمام نيجيريا والقادم أفضل

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها الفراعنة من نيجيريا بهدف نظيف في افتتاح مشوارهم ببطولة أمم إفريقيا 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون.

قال الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية إن هناك أخطاء ارتكبها لاعبي منتخب مصر، ولكن الفراعنة يلعبون كفريق جماعي ولا يتحمل لاعب بمفرده الهزيمة المخيبة من النسور الخضر في ضربة البداية بأمم إفريقيا بل يتحملها الفريق ككل.

أوضح الشناوي أن لاعبي المنتخب قادرين على الخروج عن أحزانهم واستعادة روح الجماعة في المباريات القادمة ، مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا في يومهم خلال مشاركتهم في مباراة نيجيريا.

شدد الشناوي على أن القادم أفضل لمنتخب مصر في البطولة خلال المباريات القادمة، ورغم الهزيمة إلا أن المنتخب قادر على العودة والمنافسة على حصد اللقب القاري في النسخة الحالية للمونديال الإفريقي.

تشكيل مباراة مصر ونيجيريا

جاء تشكيل منتخب مصر من محمد الشناوى في حراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش ، أحمد فتوح ، أكرم توفيق في الدفاع، حمدي فتحي ، محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه في الوسط، عمر مرموش ، محمد صلاح ، مصطفي محمد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء ، محمد صبحي ، محمود جاد ، محمد عبد المنعم ، عمر كمال ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، أيمن أشرف ، مهند لاشين، عبد الله السعيد، محمود علاء، أحمد سيد زيزو .

وجاء تشكيل نيجيريا أمام مصر من، مادوكا أوكوي في حراسة المرمى، زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون في الدفاع| أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو في الوسط، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو في الهجوم.