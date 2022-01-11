شكرا لقرائتكم خبر عن مرموش ومصطفى محمد يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عمر مرموش ومصطفى محمد لاعبا المنتخبا الوطنى لكشف المنشطات كيروش بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

داهم المنتخب المصرى رقما سلبيا تحققا بعد 36 عاما وهو خسارة المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية بالسقوط أمام نيجيريا بهدف نظيف في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لبطولة كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2021.

وكانت أخر هزيمة تلقاها الفراعنة في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال بنتيجة 1-0 في افتتاح مشوار المنتخب الوطنى بنسخة عام 2002.

وشهدت نسخة 2004 فوز منتخب الساجدين في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بنتيجة 2- 1ثم انتصر الفراعنة على ليبيا بنتيجة 2-0 في افتتاح نسخة 2006 كما تغلبوا على الكاميرون في افتتاح نسخة 2008 بنتيجة 4-2.

نجح منتخب مصر في الفوز على نيجيريا بنتيجة 3-1 في نسخة 2010 كما تعادل بدون أهداف مع مالي في افتتاح مشواره بنسخة 2017 ثم فاز على زيمبابوي بنتيجة 1-0 في افتتاح نسخة 2019.

جاء هدف نيجيريا، في الدقيقة 30، بعدما لعب موزيس سيمون، كرة عرضية من الجانب الأيسر ليشتتها أحمد حجازي برأسه، لتصل إلى لاعب نيجيريا، على حدود منطقة الجزاء، ليمررها إلى كيليتشي، الذي يسددها قوية من علي حدود منطقة الجزاء في شباك محمد الشناوي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 3 نقاط محتلًا بهم صدارة المجموعة الرابعة، بينما بقى منتخب مصر بدون رصيد من النقاط.

وسوف يلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع غينيا بيساو، في التاسعة من مساء اسلبت المقبل، بينما يواجه منتبخ نيجيريا نظيره السوداني.