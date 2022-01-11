شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يشيد بالشناوى رغم الهزيمة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى السابق و سموحة حاليا، أن محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر امتلك ثبات انفعالى أكثر من رائع خلال حراسمة مرمى الفراعنة امام نيجيريا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات أمام افريقيا بالكاميرون .

وقال ناجى أن الشناوى لم يهتز بسوء أداء اللاعبين بمنتخب مصر عامة والمدافعين خاصة ، حيث انقذ مرماه من أهداف مؤكدة خلال الشوط الثانى ولولاه لخرج الفريق مهزوم بأكثر من هدف.

واضاف مدرب حراس سموحة أن المباراة أظهرت خبرات الشناوى وتماسكه وتؤكد أنه الحارس الأول لمنتخب مصر ورغم الهزيمة الا ان منتخب مصر قادر على تخطى هذا الدور وتحقيق انتصارات خلال المرحلة المقبلة بشرط العودة لأداء المنتخب المصرى السابق والقدرة على تقديم اداء يليق بقاهر المنتخبات الإفريقية مؤكدا أن هناك ظروف صعبة وجهت المنتخب قبل السفر للكاميرون ولكنه يثق بقدرات اللاعبين على العودة من جديد.

خسر منتخب مصر من نظيره النيجيرى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.