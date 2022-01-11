شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة الفرصة الأخيرة لإسلام جابر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح إسلام جابر لاعب وسط الفريق فرصة أخيرة في بطولة كأس الرابطة التي تنطلق خلال الساعة المقبلة، وذلك لحسم مصيره في الزمالك نهاية الموسم الحالي.

ويوجد رأي داخل الجهاز الفني للزمالك بالاستفادة من اسلام جابر في نهاية الموسم تسويقيا ودخوله في صفقات تبادلية والتعاقد مع لاعب وسط او مهاجم متميز بدلا منه.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادي الزمالك دخول احمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار الي الإسماعيلي ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك اجراءاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم، بسبب منع الزمالك من القيد خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من اللاعب عقب العودة من الإعارة بدخوله ضمن صفقة تبادلية او تسويقه ماليا في ظل عدم وجود رغبة من كارتيرون المدير الفني للفريق في تواجد احمد عيد معه في القائمة، بخلاف عدم تقديم اللاعب لأوراق اعتماده سواء وقت ان كان لاعبا في صفوف الفريق الأول او في فترة الإعارة بالاسماعيلي.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما - اوناجم