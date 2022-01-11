أحمد مخلوف: مرتضى منصور وعد بصرف مستحقات لاعبي اليد بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف أحمد مخلوف مدير المركز الإعلامي بنادي الزمالك عن كواليس جلسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع فريق كرة اليد على هامش مرلن اليوم الثلاثاء بحضور حسام غريب رئيس الجهاز والجهاز الفني للفريق.

وقال مخلوف في تصريحاته لمصراوي بأن الجلسة جاءت إيجابية، حيث حرص لاعبو الفريق على توجيه الشكر إلى رئيس نادي الزمالك بعد حصولهم على جزء من مستحقاتهم خلال الساعات القليلة الماضية.

واضاف: المستشار مرتضى منصور وعد فريق اليد بصرف باقي مستحقاتهم في الفترة المقبلة وحثهم على حصد المزيد من البطولات كعادتهم في المواسم الأخيرة.

وأختمم تصريحاته قائلاً: الجلسة شهدت شكر وإشادة من أحمد الأحمر قائد فريق اليد بسرعة تلبية المستشار مرتضى منصور لطلبات اللاعبين ووقوفه الدائم بجوارهم.. واعدا إياه بحصد جميع بطولات هذا الموسم.