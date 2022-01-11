طارق سليمان يعود لمصر.. والحضري يتسلم تدريب حراس المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد مدرب حراس مرمى المنتخب، طارق سليمان للعودة مرة أخرى إلى مصر عقب تماثل شفاء عصام الحضري من فيروس كورونا.

وسيعود سليمان، بحسب مراسل الخليج 365، إلى مصر على متن الطائرة الخاصة التي جلبت مشجعي مصر في مواجهة نيجيريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سلبية مسحة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد استعان بمدرب حراس المنتخب الوطني الأولمبي، طارق سليمان بعد إصابة الحضري بكورونا قبل السفر إلى الكاميرون؛ حيث النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا.