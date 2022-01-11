اخبار الرياضه

طارق سليمان يعود لمصر.. والحضري يتسلم تدريب حراس المنتخب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد مدرب حراس مرمى المنتخب، طارق سليمان للعودة مرة أخرى إلى مصر عقب تماثل شفاء عصام الحضري من فيروس .

وسيعود سليمان، بحسب مراسل الخليج 365، إلى مصر على متن الطائرة الخاصة التي جلبت مشجعي مصر في مواجهة نيجيريا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سلبية مسحة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، ومحمد أبو جبل حارس المنتخب الوطني.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد استعان بمدرب حراس المنتخب الوطني الأولمبي، طارق سليمان بعد إصابة الحضري بكورونا قبل السفر إلى الكاميرون؛ حيث النسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا