بعد هزيمة منتخب مصر.. قواعد الصعود إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لازالت حظوظ منتخب مصر قائمة وبقوة للصعود إلى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 رغم الهزيمة أمام نيجيريا.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا 0-1 في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السودان وغينيا الإستوائية.

نظام البطولة

تضم بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية 24 منتخباً مقسمين على 6 مجموعات حيث يصعد الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق أصحاب المركز الثالث ليلعبوا دور الـ 16.

أصحاب المراكز

يتم ترتيب المنتخبات وفقاً للنقاط (3 نقاط للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، و0 نقطة للخسارة)، وإذا تعادل فريقين في النقاط يتم الترجيح حسب القواعد بالمادة 74 من النظام الأساسي.

قواعد تحديد المتأهيلن في كأس الأمم الأفريقية في حالة تساوي النقاط

1- النقاط في المواجهات المباشرة

2- الفرق في الأهداف في المواجهات المباشرة

3- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة

إذا كان أكثر من منتخبين متعادلين، وبعد تطبيق جميع المعايير الرأسية أعلاه، لا تزال من المنتخبات متعادلة، يتم إعادة تطبيق جميع المعايير السابقة على هذه المجموعة من المنتخبات بما فيها تحديد أفضل ثوالث وهي:

1- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة؛

2- الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة؛

3- سحب القرعة