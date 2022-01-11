أرقام سلبية لمنتخب مصر بعد الخسارة أمام نيجيريا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انقضت البدايات السعيدة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد السقوط أمام منتخب نيجيريا في افتتاح مشواره بالنسخة الـ33 من البطولة القارية اليوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب كان يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة في لقاءاته الافتتاحية بالمسابقة، قبل أن يتلقى أول هزيمة افتتاحية منذ 20 عاما.

وأنهى المنتخب النيجيري سلسلةً لمصر من عدم الخسارة في المباريات الافتتاحية في البطولة امتدت لست مباريات (5 انتصارات وتعادل).

وخلال مشاركاته الست السابقة بأمم أفريقيا، حقق الفراعنة الفوز في خمس مناسبات بنسخ 2004 أمام زمبابوي، 2006 أمام ليبيا، 2008 أمام الكاميرون، 2010 أمام نيجيريا، 2019 أمام زمبابوي، مقابل تعادل وحيد في نسخة 2017.

وكان آخر انتصارات منتخب مصر في بداية مشواره بأمم أفريقيا في افتتاح نسخة 2019 التي احتضنتها ملاعبه بهدف على زيمبابوي، مقابل تعادل وحيد جاء ضد مالي، حينما تعادلا سلبيا عام 2017 بالجابون.

وكانت آخر خسارة لمصر أمام السنغال بهدف نظيف في نسخة 2002، التي أقيمت بمالي.

على جانب آخر، لم تُحافظ مصر على نظافة شباكها في مباراة بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ 2010 عندما فازت على نيجيريا 3-1، منهيةً سلسلةً من الشباك النظيفة امتدت لـ8 مباريات متتالية في دور المجموعات.

وتعرض المنتخب المصري يتعرض للهزيمة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 18 عاما، حيث كانت آخر خسارة لمصر بدور المجموعات في نسخة 2004، وخسر حينها الفراعنة أمام الجزائر بالجولة الثانية (2-1).