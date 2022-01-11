"4 احتمالات نارية".. ماذا ينتظر مصر في كأس الأمم بعد الخسارة أمام نيجيريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خسر المنتخب المصري أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، لتصبح احتمالية تأهله إلى دور الـ16 من البطولة كمتصدر للمجموعة الرابعة ضئيلة.

لائحة كأس الأمم الأفريقية الحالية تسمح بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، مع اصطحاب أربعة منتخبات من بين ستة يتواجدون في المرتبة الثالثة في المجموعات إلى دور الـ16.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين في دور المجموعات، ستكون الأولى أمام غينيا بيساو ثم السودان، مما يجعل احتمالية التأهل إلى الدور القادم "نظريًا" سهلة، لكن ازدادت صعوبة خطف الصدارة بعد الخسارة أمام نيجيريا، المنافس المباشر.

في حالة الوصافة

وفقًا للقرعة التي أجريت مسبقًا، فإن المنتخب المصري في حالة تأهله إلى دور الـ16 كوصيف مجموعته، ستجعله في مواجهة مباشرة متصدر المجموعة الخامسة في البطولة الأفريقية.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون وغينيا الإستوائية.

ونظريًا، تعد صدارة المجموعة في منافسة مباشرة بين منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، على الرغم من تعادل محاربو الصحراء مع سيراليون في مباراة الجولة الأولى.

في حالة أفضل الثوالث

ثالث المجموعة الرابعة التي يقع بها المنتخب المصري إذا نجح في التأهل إلى الدور القادم، سيكون مرشحًا للعب أمام واحد من المنتخبين المتصدرين إما للمجموعة الأولى أو الثانية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الكاميرون، بوركينا فاسو، كاب فيردي وإثيوبيا، وتعد الصدارة خلالها أقرب إلى الأسود مستضيفي البطولة وأصحاب الأرض.

أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات السنغال، غينيا، زيمبابوي ومالاوي، وبشكل نظري فإن أسود التيرانجا وأصحاب الوصافة في بطولة 2019 السابقة هم الأقرب للصدارة.

ماذا لو سقطت نيجيريا؟

تبقى احتمالية سقوط نيجيريا من على صدارة المجموعة بالتعثر في أيًا من مباراتي السودان أو غينيا بيساو قائمة، وهو ما قد يفتح الطريق أمام مصر للصعود إلى المركز الأول.

وبشكل عام، فإن متصدر المجموعة سواء كان نيجيريا أو مصر أو السودان أو غينيا بيساو، سيلتقي مع واحد من أصحاب المركز الثالث بأحد المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الإستوائية.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.