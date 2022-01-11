مدرب نيجيريا: لعبنا للاستحواذ وإبعاد الكرة عن صلاح أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لنيجيريا، أوجوستين إيجوافون، إنه كان يلعب بطريقة الاستحواذ وعدم وصول الكرة لمحمد صلاح خلال مواجهة المنتخب الوطني.

وفاز منتخب نيجيريا، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الوطني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وأضاف مدرب نيجيريا، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس عقب المباراة:"أُهنيء لاعبي منتخبي على الأداء اليوم أمام مصر خضنا اللقاء باستراتيجية معينة ومصر لعبت باستراتيجية مُعينة؛ فكانوا يريدون التمرير لمحمد صلاح وكان الأهم بالنسبة لي الفوز بالمباراة ونقوم بالاستحواذ ونبعد الكرة عن صلاح".

وأتم إيجوافون، تصريحاته بقوله:"أعطينا كل شيء اليوم أمام مصر ويجب أن نلعب كل مباراة كما لو كانت نهائية وسنرى ماذا سنفعل في المباراة المقبلة".