شكرا لقرائتكم خبر الهلال يجلد الطائي في داره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قسا الهلال على مستضيفه الطائي وتغلب عليه 4/ 0 في المباراة التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، ضمن الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز التاسع.

لم ينتظر الهلال كثيرا من أجل زيارة مرمى الطائي، حيث نجح قلب دفاعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو في تسجيل واحد من أسرع أهداف البطولة عندما وقع على هدف البداية في الدقيقة الثانية.

ورغم تقدم الهلال مبكرا، إلا أنه رفض إعطاء مضيفه فرصة لاستيعاب الضربة الأولى ومن ثم محاولة النهوض منها، حيث باغته بهدف ثان سريع في الدقيقة الـ18 عبر المالي موسى ماريغا.

وحافظ الهلال على تقدمه لينهي الشوط الأول فائزا 2/ 0.

وفي الشوط الثاني، استمر الهلال في بحثه عن زيادة غلته من الأهداف، وبعد مرور أقل من 10 دقائق وتحديدا في الدقيقة الـ54، سجل هدفه الثالث عبر مدافعه مدالله العليان بطريقة المهاجمين، حيث تسلم الكرة من منتصف الملعب وتوغل بها بكل ثقة داخل منطقة الجزاء متجاوزا أكثر من مدافع قبل أن يسدد بيسراه بقوة يسار الحارس مارتن لوكوف.

وفي الدقيقة 72 عاد ماريغا ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في المبارا والرابع لفريقه.

من المباراة

