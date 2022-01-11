شكرا لقرائتكم خبر التعاون يعوض عسيري بخطف هوساوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاجأ نادي التعاون نظيره الأهلي وخطف قلب دفاعه معتز هوساوي في صفقة انتقال حر.

وعوض التعاون سريعا، انتقال قلب دفاعه أحمد عسيري إلى الفيصلي الذي وقع للأخير يوم الجمعة الماضي لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر بعد أن وقع اللاعب مخالصة مالية مع التعاون.

وكتب التعاون عبر حسابه على تويتر أمس «أنهت إدارة النادي ممثلة بسعود الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب معتز هوساوي لنهاية الموسم الحالي بحضور وكيل أعمال اللاعب ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الأحمد».

من جانبه خص هوساوي جماهير الأهلي برسالة عبر حسابه في تويتر كتب فيها «لا أجيد الحديث في لحظات الوداع ولم أتخيل يوما أني سأكتب هذه الكلمات وسأودع المكان الذي تشربنا حبه منذ الطفولة. شكرا جماهير النادي الأهلي الوفية التي وقفت ومازالت تقف معي شخصيا، قدمت الغالي والنفيس من أجل الأهلي ولكن هذه هي الأقدار.. شكرا لكم».

وأضاف «تجربة جديدة في نادي التعاون أشكر مجلس إدارة نادي التعاون على ثقتهم وأسأل الله التوفيق لي ولهم في الفترة القادمة وأن أكون عند حسن ظنهم»

وتردد أن المدير الفني لفريق التعاون، البرتغالي جوزيه جوميز، تحدث إلى هوساوي قبل توقيع العقد مؤكدا له حاجة الفريق لخدماته كعنصر أساسي خلال المرحلة المقبلة.

وسبق أن أشرف جوميز على تدريب هوساوي عندما قاد الأهلي في موسم 2016.