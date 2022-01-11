8 مارس كلاسيكو الهلال والاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين الثامن من مارس المقبل، موعدا للكلاسيكو المؤجل بين الهلال والاتحاد من الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما حددت يوم 22 فبراير موعدا للمباراة الثانية المؤجلة من الجولة العاشرة للدور الأول بين الفتح والفيصلي في الأحساء.

وأعلنت لجنة المسابقات مباريات الجولات من 19 وحتى 25، حيث تنطلق الجولة 19 يوم 5 فبراير المقبل، بينما تختتم الجولة 25 يوم 19 مارس.

وأرجأت اللجنة الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية من 26 إلى 30 إلى ما بعد نهاية مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أيضا، أن الإعلان عن مواعيد هذه الجولات يعتمد على موعد إقامة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.