8 مارس كلاسيكو الهلال والاتحاد

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وأعلنت لجنة المسابقات مباريات الجولات من 19 وحتى 25، حيث تنطلق الجولة 19 يوم 5 فبراير المقبل، بينما تختتم الجولة 25 يوم 19 مارس.
وأرجأت اللجنة الإعلان عن مواعيد الجولات المتبقية من 26 إلى 30 إلى ما بعد نهاية مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أيضا، أن الإعلان عن مواعيد هذه الجولات يعتمد على موعد إقامة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
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