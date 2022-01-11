المنتخب الوطني يخيب آمال الجماهير ويخسر من نيجيريا بسبب اختراعات كيروش (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب النيجيري فوزا مستحقا على نظيره المصري، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وسجل ايهناتشو مهاجم منتخب نيجيريا الهدف الأول في شباك الفراعنة بتسديدة قوية في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي في الدقيقة 30.

وسيطر المنتخب النيجيري على معظم مجريات المباراة وسط تراجع للفراعنة، الذين لم يشكلوا خطورة هجومية كبيرة على مرمى النسور.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من أكثر من فرصة محققة للمنتخب النيجيري.

وبدأ المنتخب الوطني اللقاء بطريقة 433، معتمدا على ثلاثي في الوسط، تريزيجيه في الجهة اليمني والنني على الناحية اليسرى وحمدي فتحي ارتكاز، فيما لعب مصطفى محمد جناح أيمن، وصلاح مهاجم صريح، ومرموش في الناحية اليسرى.

وفي الشوط الثاني أدرك كيروش أخطاؤه ودفع برمضان صبحي وزيزو بدلا من مصطفى محمد وتريزيجيه، ليتحسن أداء الفراعنة نسبيا، ولكن دون خطورة على الجانب النيجيري.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد وعمر مرموش.

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