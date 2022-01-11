شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: لاعبو المنتخب لم يكونوا في يومهم أمام نيجيريا والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن حزنه بسبب الخسارة التي تلقاها الفراعنة من نيجيريا بهدف نظيف في افتتاح مشوارهم ببطولة أمم إفريقيا 2021 والمقامة حاليا في الكاميرون.

قال الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية إن هناك أخطاء ارتكبها لاعبي منتخب مصر، ولكن الفراعنة يلعبون كفريق جماعي ولا يتحمل لاعب بمفرده الهزيمة المخيبة من النسور الخضر في ضربة البداية بأمم إفريقيا بل يتحملها الفريق ككل.

أوضح الشناوي أن لاعبي المنتخب قادرين على الخروج عن أحزانهم واستعادة روح الجماعة في المباريات القادمة ، مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا في يومهم خلال مشاركتهم في مباراة نيجيريا.

شدد الشناوي على أن القادم أفضل لمنتخب مصر في البطولة خلال المباريات القادمة، ورغم الهزيمة إلا أن المنتخب قادر على العودة والمنافسة على حصد اللقب القاري في النسخة الحالية للمونديال الإفريقي.