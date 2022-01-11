نيجيريا تكتفي بهدف في شباك الفراعنة في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا، في الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، بتقدم منتخب النسور بهدف دون رد.

وسجل ايهناتشو مهاجم منتخب نيجيريا الهدف الأول في شباك الفراعنة بتسديدة قوية في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي في الدقيقة 30.

وسيطر المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط الأول وسط تراجع للفراعنة، الذين لم يشكلوا أي خطورة هجومية على مرمى النسور.

وأجرى المنتخب الوطني تغيير مبكر في الدقيقة 12 بنزول محمد عبدالمنعم بدلا من إكرم توفيق للإصابة.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد وعمر مرموش.

شاهد الهدف