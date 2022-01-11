شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..التغيير الثانى خروج فتوح ومشاركة أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى كارلوس كيروس المدير الفنى لمنتخب مصر التغير الثانى بخروج أحمد فتوح و مشاركة أيمن أشرف فى بداية الشوط الثانى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى الكاميرون و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد رومدي أدجيا .

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد الشناوى

في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود الونش ، أحمد حجازى ، أكرم توفيق

في خط الوسط .. حمدى فتحى ، محمود حسن تريزجية ، محمد الننى ، عمر مرموش

في الهجوم .. محمد صلاح ، مصطفى محمد .

وجاء تشكيل نيجيريا الرسمي أمام مصر اليوم كتالي:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.