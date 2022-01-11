شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..توقف اللعب فى مباراة مصر و نيجيريا بسبب الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف اللقاء بين منتخب مصر و نيجيريا بسبب عدم توافر كرات السليمه بضغط الهواء طبقا للقانون في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى الكاميرون و التي سوف تنطلق بعد قليل على ستاد رومدي أدجيا .

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد الشناوى

في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود الونش ، أحمد حجازى ، أكرم توفيق

في خط الوسط .. حمدى فتحى ، محمود حسن تريزجية ، محمد الننى ، عمر مرموش

في الهجوم .. محمد صلاح ، مصطفى محمد .

وجاء تشكيل نيجيريا الرسمي أمام مصر اليوم كتالي:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون.

الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.