مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا بالسقوط أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي نيجيريا ومصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ملخص المباراة:

لم تمر سوى ست دقائق فقط على انطلاق المباراة ليتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الركبة غادر على إثرها أرضية الملعب، ليدفع المدير الفني كارلوس كيروش لقلب الدفاع محمد عبدالمنعم بدلا منه في الدقيقة الـ12 من اللقاء.

وجاءت الخطورة الأولى في المباراة بالدقيقة الـ26 من جانب موسيس سيمون الجناح الأيسر لنيجيريا بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك الخارجية لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وبعد مرور نصف ساعة من المباراة، تمكن منتخب نيجيريا من افتتاح التسجيل عن طريق كيليتشي إيهيناتشو، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليسرى ليحول الكرة بتسديدة قوية بقدمه اليسرى في شباك منتخب مصر.

وأجرى كيروش ثاني تغييراته مع بداية الشوط الثاني بإقحام أيمن أشرف بدلا من الظهير الأيسر أحمد فتوح.

وكاد منتخب نيجيريا أن يضاعف النتيجة بعد دقائق قليلة من الشوط الثاني بعدما حصل تايوو أونيي على عرضية داخل المنطقة ليحولها بضربة رأسية ويتصدى لها محمد الشناوي قبل أن ترتطم بالعارضة الأفقية.

وفي الدقيقة الـ58، دفع كيروش بكل من أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي بدلا من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

وفي الدقيقة الـ77، تألق محمد الشناوي في جماية مرماع بعدما تصدى لتسديدة قوية أطلقها لاعب نيجيريا داخل منطقة الجزاء.

وحاول منتخب مصر إدراك التعادل في الدقيقة الـ84 من ضربة ركنية وصلت إلى أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء ليسددها ساقطة وتأتي أعلى شباك مرمى نيجيريا.

ودفع كيروش بآخر تغييراته بإقحام محمد شريف بدلا من محمود حمدي الونش في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء.

وأنقذ الشناوي مرماه من استقبال هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما تصدى لانفراد من سيدرا إدجوكيه الذي سدد الكرة بشكل قوي ليتصدى لها حارس مصر ويحولها إلى ضربة ركنية.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من: محمد الشناوي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أكرم توفيق - حمدي فتحي - محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

بينما يتكون تشكيل منتخب نيجيريا من: مادوكا أوكوي، أولا أينا، كينيث أوميرو، وليام تروست-إيكونج، زيدو سانوسي، ولفريد نديدي، جو أريبو، كيليتشي إيهيناتشو، موسيس سيمون، صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..