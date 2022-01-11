الامارات | الجزائر تستهل مشوارها في كأس الأمم بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستهل مشوارها في كأس الأمم بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون بتعادل سلبي مخيب مع سيراليون اليوم الثلاثاء في المجموعة الخامسة لكنها واصلت سعيها لمعادلة الرقم القياسي لأطول سجل مباريات دون هزيمة لمنتخب وطني.

ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة لتقترب من معادلة رقم إيطاليا القياسي والذي سجلته العام الماضي (37 مباراة).

ولم تخسر الجزائر منذ الهزيمة أمام بنين في تصفيات كأس الأمم قبل نهائيات 2019 والتي فازت الجزائر بلقبها.

ولا يشمل هذا السجل المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والتي تلعب فيها الجزائر بالمنتخب الثاني مثلما فعلت في كأس العرب في قطر الشهر الماضي.

وحقق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب جمال بلماضي 26 انتصارا وتسعة تعادلات منذ آخر خسارة له في أكتوبر تشرين الأول 2018 وينافس في كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر بصفته واحدا من أبرز المرشحين للقب.

بداية باهتة

لم يظهر المنتخب الجزائري بمستواه المعهود أمام منتخب سيراليون العائد للظهور في كأس الأمم لأول مرة منذ 1996 وكان بعيدا عن الأداء التي انتظره الجمهور الجزائري.

وغاب عن الجزائر إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وآدم وناس لأسباب مختلفة.

ولم يصنع فريق المدرب بلماضي فرصا خطيرة للتسجيل في الشوط الأول الذي كان باهتا.

وكاد منتخب سيراليون أن يخادع "الخضر" في مناسبتين الأولى في الدقيقة السادسة والثانية في الدقيقة 32 عبر الحاج كمارا بينما عانت الجزائر بسبب درجات الحرارة المرتفعة في دوالا.

ودخل منتخب الجزائر الشوط الثاني بقوة وكاد في الدقيقة 52 أن يفك شفرة المنافس عن طريق ياسين براهيمي الذي أهدر فرصة ذهبية للتقدم.

وفي الدقيقة 68 أهدر البديل سفيان بن دبكة أخطر فرصة حين وجد نفسه أمام الشباك الخالية لكن تسديدته أبعدها المدافع ستيفن كوكر في آخر لحظة لركنية.

وكان هذا أول ظهور لكوكر الدولي الإنجليزي السابق مع منتخب سيراليون بعد اختياره ضمن تشكيلة كأس الأمم.

ولعب كوكر قلب دفاع ليفربول وتوتنهام السابق البالغ عمره 30 عاما مباراة دولية واحدة مع إنجلترا وهز الشباك في مشاركته الأولى أمام السويد في 2012 كما مثل إنجلترا على مستوى الناشئين لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) وافق على طلبه لتحويل الولاء واللعب باسم سيراليون.

وكاد رياض محرز أن يهدي الجزائر فوزا غاليا في الدقيقة 80 لكن الحارس تصدى للمحاولة.

وستقام المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة غدا الأربعاء في دوالا عندما تتقابل غينيا الإستوائية مع ساحل العاج.

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