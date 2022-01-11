منتخب الجزائر يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل سلبيا مع سيراليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

استهل المنتخب الجزائري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة بالكاميرون بالتعادل سلبيا مع سيراليون، في المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.



ودخل منتخب الجزائر نسخة كأس الأمم الأفريقية باحثاً عن إنجاز الحفاظ على لقب الكان للمرة الثانية على التوالي، لأول مرة في تاريخ محاربي الصحراء.

وفشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم بعد غياب 26 عاما.

وبهذه النتيجة يحصد كل منهما نقطة يقتسمان بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا، بانتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وشهدت المباراة في الشوط الأول تماسك دفاعي قوي من جانب سيراليون واللعب على الهجمة المرتدة، وكادوا يتقدمون من فرصتين أتيحت لهما.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الجزائري المباراة أكثر شراسة وظل يحاول على مرمى سيراليون ولكن تألق المدافعين وإبداع حارس المرمى حال دون دخول أي أهداف