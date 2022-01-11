تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه في مواجهة نيجيريا، بكأس الأمم الأفريقية.



ويستهل المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم بمواجهة نيجيريا، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخبان ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، التي يلعب فيها المنتخب المصري بجانب غينيا بيساو والسودان ونيجيريا.

وقرر كيروش الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيغيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي ”الونش“ وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

خط الوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومحمود حسن ”تريزيغيه“.

خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.