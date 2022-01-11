التشكيل الرسمي للفراعنة.. ثلاثي في وسط الملعب.. وتريزيجيه في مركز جديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة الأساسي أمام نيجيريا اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين في أمم إفريقيا 2021.

واستقر كيروش على الدفع بالثلاثي محمد النني وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه في وسط الملعب والاعتماد على طريقة 433.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، حجازي، الونش، فتوح

الوسط: حمدي فتحي، النني، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

ويستهل المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بمواجهة نيجيريا، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ المنتخب المصري حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم غينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي".