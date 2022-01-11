شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ونيجيريا.. محمد الشناوى أكثر لاعبى المنتخب مشاركة فى عهد كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر، فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مشواره فى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا.

ويدخل المنتخب بتشكيل مكون: محمد الشناوى، أكرم توفيق، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، حمدى فتحى، محمد الننى، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وأصبح محمد الشناوى أكثر لاعبى المنتخب مشاركة في عهد البرتغالى كارلوس كيروش، بعدما شارك في كل المباريات التي قادها البرتغالى مع الفراعنة بالتساوى مع عمرو السولية الذى يغيب عن مواجهة نيجيريا للإصابة، لينفرد الشناوى برقم الأكثر مشاركة.

وقاد كيروش منتخب مصر في 11 مباريات حتى الآن 4 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم ومباراة ودية، و6 مباريات في كأس العرب، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 24 هدفا واستقبل 11 هدفا.

وعقد كارلوس كيروش المدير الفنى محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفرانة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

وطالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.