شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول لاعبى منتخب مصر ملعب رومدي أدجيا استعدادا لمواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبى منتخب مصر الى ستاد رومدي أدجيا أستعدادا لمواجهة نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية .

و أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نيجيريا على النحو التالي:

محمد الشناوى ١

أحمد حجازى ٦

محمود الونش ١٥

أحمد فتوح ١٣

أكرم توفيق ٢٥

حمدي فتحي ٥

محمد النني ١٧

محمود حسن تريزيجيه ٧

عمر مرموش ٢٢

محمد صلاح ١٠

مصطفي محمد ١٤

البدلاء

محمد صبحي ٢٣

محمود جاد ٢٤

محمد عبد المنعم ٢

عمر كمال ٣

إمام عاشور ٨

محمد شريف ٩

رمضان صبحي ١١

أيمن أشرف ١٢

مهند لاشين ١٨

عبد الله السعيد ١٩

محمود علاء ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١

و أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق .