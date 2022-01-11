شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طباخ المنتخب بكورونا والاستعانة بـ "شيف" آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طباخ الخاص ببعثة منتخب مصر بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة له اليوم ، واستعانت البعثة بطباخ آخر لاعداد الوجبات لأفراد البعثة خلال بطولة أفريقيا المقيمة حالياً بالكاميرون .

و تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية اليوم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى .

و أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق