شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "تراي ماتش" وفقرة بدنية شاقة على هامش تحضيرات الأهلي لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو لمران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على هامش التحضير لمباراة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس الرابطة.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على إقامة «تراي ماتش» في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.