شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "تراي ماتش" وفقرة بدنية شاقة على هامش تحضيرات الأهلي لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيسبوك فيديو لمران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على هامش التحضير لمباراة الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة كأس الرابطة.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على إقامة «تراي ماتش» في ختام المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ووجه موسيماني اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة.
وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.
فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى؛ الثلاثي علي لطفي، ومصطفي شوبير وحمزة علاء، في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.
وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة.
واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.
ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.