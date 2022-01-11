شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يلغي مشاركة فريق 2007 في بطولة الجمهورية بسبب الأزمة المادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إلغاء مشاركة فريق 2007 بقطاع الناشئين، في بطولة الجمهورية، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المادية وحاجة النادي لتوفير النفقات، وهو ما أثار غضب عدد من أولياء الأمور.



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من ناحية أخرى، انتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر أمس الإثنين في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وتضم القائمة 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.

في خط الوسط: فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، أسامة الجزار.

في خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.