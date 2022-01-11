شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ومصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه يقودون هجوم المنتخب أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة نيجيريا ومصر ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون .. على النحو التالي:

محمد الشناوى ١

أحمد حجازى ٦

محمود الونش ١٥

أحمد فتوح ١٣

أكرم توفيق ٢٥

حمدي فتحي ٥

محمد النني ١٧

محمود حسن تريزيجيه ٧

عمر مرموش ٢٢

محمد صلاح ١٠

مصطفي محمد ١٤

البدلاء

محمد صبحي ٢٣

محمود جاد ٢٤

محمد عبد المنعم ٢

عمر كمال ٣

إمام عاشور ٨

محمد شريف ٩

رمضان صبحي ١١

أيمن أشرف ١٢

مهند لاشين ١٨

عبد الله السعيد ١٩

محمود علاء ٢٠

أحمد سيد زيزو ٢١

و أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق .