شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول الحضري وأبو جبل إلى مطار جاروا لمؤازرة الفراعنة أمام نيجيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة، إلى مطار مدينة حاروا الكاميرونية، وذلك استعداداً للتوجه إلى مباراة مصر ونيجيريا، والتي تجمع المنتخبين مساء اليوم في افتتاح مشوار الفراعنة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان أبو جبل والحضري ق تخلفا عن بعثة المنتخب الوطني، بسبب إصابتهما بكورونا قبل أن يتعافيا وتتحول نتائج مسحتيهما إلى سلبية.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022