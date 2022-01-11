الامارات | رالي داكا «السعودية 2022».. سيباستيان لوب خامساً في المرحلة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي داكا «السعودية 2022».. سيباستيان لوب خامساً في المرحلة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتل بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب، ومساعده فابيان لوركين بسيارة برودرايف هانتر المركز الخامس الأسرع في المرحلة التاسعة ليحقق المركز الثاني للترتيب العام لرلي دكار في المملكة العربية السعودية، وبفارق 39 دقيقة و 5 ثوان عن ناصر العطية الذي سجل ثالث أفضل زمن خلف الفائز بالمرحلة جينيل دي فيليرز.

ولا يزال سيباستيان لوب يمثل أكبر تهديد لناصر العطية حيث يتجه رالي داكار نحو ذروته بعد يوم رائع آخر لفريق البحرين ريد إكستريم في المملكة العربية السعودية.

وبينما لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العطية متصدر الرالي وأقرب منافسيه، فإن الطبيعة الخطرة لمسارات المراحل خلال الأيام الثلاثة الماضية تعني أن معركة النصر في أصعب رالي العالم لم تنته بعد.

وكان زميلا لوب في فريق البحرين ريد إكستريم أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيراس بسيارة برودرايف هانتر أخرى قد تجاوزا دقيقة واحدة خارج المراكز العشرة الأولى في المرحلة التاسعة التي يبلغ طولها 287 كيلومتراً، لكن الأهم من ذلك ارتقوا في الترتيب العام مرة أخرى إلى المركز الرابع.

من جانبه أكد ناني روما، الفائز بلقب رالي داكار مرتين، مجدداً على تعافيه من انتكاسات الأسبوع الأول ليضمن ومساعده أليكس هارو بسيارة برودرايف هانتر ثالثة إنهاء المرحلة ضمن العشرة الأوائل قبل الوقف في المخيم الليلي في وادي الدواسر.

وقاد الثنائي الإسباني عبر كميات هائلة من الغبار التي خلفتها سيارات أخرى في مسارها، والتي سرعان ما مرت عبر قسم صخري صعب للغاية.

وأكمل لوب المرحلة قائلا: «كانت هذه مرحلة جيدة حيث ضغطنا بقوة منذ البداية، وتعرضنا لثقب في الاطار لأنني أضغط من أجل الوقت، لذلك كان علينا تغيير العجلة، لكن هذا كان الشيء الوحيد اليوم».

وأضاف: «سأستمر في الضغط بقوة، وسأركز على القيام بتتحقيق أزمنة مراحل جيدة وسنرى عندما نصل جدة، لكن لدينا بعض الوقت للتعويض في الوقت الحالي».



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