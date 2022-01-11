شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجتمع مع محمد محمود وطاهر وعبد الحفيظ فى مران الاهلى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على عقد اجتماع مع الثنائى محمد محمود وطاهر محمد طاهر لاعبا الفريق على هامش مران اليوم من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية قبل مواجهة الجونة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الاولى لكأس رابطة الاندية المحترفة.

كما حرص موسيمانى على الاجتماع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمناقشة استعدادات المارد الاحمر لإنطلاق كأس رابطة الاندية.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏