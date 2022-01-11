شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..طارق السعيد : نجمى المفضل عمرو دياب وكان حلمى أكون ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الجلوس مع أولادى.

بتدخل المطبخ؟

لأ مليش أى علاقة بالمطبخ.

إيه الأكلة التى تفضلها؟

بحب أكلات كتير.

من نجمك المفضل؟

مارادونا و حاليا محمد صلاح .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

ضابط.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد معين .

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.