شكرا لقرائتكم خبر عن SMS موسيمانى تشجع نجوم الأهلى الدوليين للفوز على نيجيريا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى على تحفيز لاعبيه الدوليين فى صفوف منتخب مصر للفوز على نيجيريا مساء اليوم الثلاثاء ، حيث قام المدرب الجنوب أفريقى بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف المحمول لسداسى منتخب مصر محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف مطالباً إياهم بقيادة الفراعنة للفوز على النسور النيجيرية الليلة فى مستهل رحلة المنتخب الوطنى بكأس الامم الافريقية المقامة بالكاميرون حالياً.

وقال موسيمانى فى تصريحات تليفزيونية سابقة :""لدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس أفريقيا ؟!".

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

يعد التشكيل الأقرب للفراعنة أمام نيجيريا الليلة يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وأمامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.