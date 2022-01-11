شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يروى كواليس ركلات الترجيح فى مباراة مصر ونيجيريا 84 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حسن عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلى، أن مواجهة منتخب مصر ونيجيريا صعبة للغايه لأن المنافس دائما من المنتخبات القوية والمصنفة داخل قارة افريقيا مثل الكاميرون وغانا والجزائر وكوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره النيجيرى فى مستهل مشواره فى كأس الأمم الافريقية مساء اليوم ـ الثلاثاء ـ، على ملعب ” رومدى أديجا ” بمدينة جاروا الكاميرونية.

وتتواجد الفراعنة على رأس المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو خلال البطولة التى تقام فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

وتابع ” محمود حسن ” أن المنتخب النيجيرى لديه لاعبين يقدمون مستويات قوية فى الدوريات الأوروبية المختلفة، فهذه المباراة خارج التوقعات.

ويروى لاعب الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، ذكرياته عن مباراة مصر ونيجيريا خلال نصف نهائى كأس الأمم الافريقية عام 84 التى أقيمت بكوت ديفوار.

وقال أن الجميع لن ينسى ما حدث خلال هذا اللقاء بالرغم من مرور أكثر من 36 عامًا عليها خاصة وأنه طلب من عبده صالح الوحش مدرب المنتخب عدم التسديد خلال ضربات الترجيح لشعوره بآلام فى العضلة الخلفية.