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شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. النني قائد منطقة العمليات فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يفتتح منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدي أدجيا" بمدينة جاروا فى السادسة مساء اليوم.
أصبح محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي ومنتخب مصر من أهم اللاعبين فى خط الوسط الدفاعى "دفندر" ويقدم عروضا قوية سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.
ووجه محمد النني رسالة الي الجماهير قبل مباراة نيجيريا في فيديو قائلاً : أنا محمد النني، أنا هنا لأحدثكم عن كرة القدم في مصر، كرة القدم تؤثر على العديد من الناس في مصر، المسؤولون في مصر دائمًا ما يخبروننا أن كرة القدم تؤثر على الشعب، وعلى الاقتصاد والحالة العامة للبلاد، وفي كل منزل، غني أو فقير، أو حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يفقهون في الكرة، في كل شيء.
وأضاف محمد النني في الفيديو عبر فيسبوك: عندما يفوز المنتخب المصري، البلد بأكملها تكون سعيدة، والعكس صحيح عندما يخسر المنتخب، هزيمة المنتخب أو الفريق الذي يشجعه المواطن المصري يؤثر عليه في عمله ومختلف أمور حياته.
ويرصد الخليج 365 معلومات عن النني كالتالى:
الاسم : محمد ناصر السيد النني
مكان الميلاد : المحلة الكبري
تاريخ الميلاد : 11/7/1992
الحالة الاجتماعية : متزوج
النادى الحالي: أرسنال الإنجليزي
المركز: وسط مدافع
الأندية السابقة : المقاولون العرب- بازل السويسري – بشكتاش التركي
البطولات: 7 بطولات
القيمة التسويقية: 9 مليون يورو
المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2011
النني